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Первые курилки открыли в «Шереметьево»
По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2020 г.
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Первые комнаты для курения открыли в столичном аэропорту «Шереметьево». (Прошло семь лет и все вернулось на круги своя. - прим. МГ.)

Первые курилки открыли в «Шереметьево»

В пресс-службе воздушной гавани агентству «Москва» сообщили, что в начале 2020 года всего в аэропорту планируется создать 14 помещений для курильщиков.

Также курилки в скором времени появятся в аэропорту «Пулково» в Петербурге. Здесь могут открыть до четырех курилок - по две на каждую из двух стерильных зон — для международных и внутренних вылетов.

  • Напомним, оборудованные для курения комнаты убрали в аэропортах 7 лет назад. 28 декабря Владимир Путин подписал закон о возвращении мест для курения.
  • В конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому курилки решено вернуть в российские аэропорты. При этом закон прописывал их месторасположение — в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах.

По инф. rosbalt.ru

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