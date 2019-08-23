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Пермь: регулярно тонет погост! Взывать о помощи приходится живым...
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2019 г.
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В Перми оказался затоплен один из новых кварталов кладбища «Банная Гора». Жителей соседнего с погостом микрорайона беспокоит санитарное состояние территории.

Регулярное подтопление на пермском кладбище беспокоит горожан

Как передает «Рифей», в результате потопа кресты на кладбище покосились или упали, многие могилы подмыты, и к некоторым из них невозможно подойти. Проблема коснулась сектора № 7 нового квартала кладбища. Близкие усопших возмущены происходящим.

Один из горожан рассказал, что подтопление на кладбище носит регулярный характер: «Тут просто не пройти. Везде дренаж поставили, а здесь нет. Похороны стоят 30 тысяч. Я что за 30 тысяч не могу к могиле подойти? Бардак, одним словом. А администрация кладбища вообще по-моему не шевелится... Что, тяжело шлюз поставить? Эти пластмассовые короба хотя бы поставить?».

Деньги за организацию похорон и погребение ушедшего в мир иной ритуальные службы и администрации погостов берут немалые. И странно при этом не поддерживать места скорби в достойном состоянии. Ведь это же проявление неуважения – как к памяти усопших, так и к чувствам живых. Надо понимать, насколько, наверное, возмущены положением дел близкие похороненных. А ведь наплевательству и кощунству не место в такой теме, как кладбище, смерть человека. Смерть вообще являет собой что-то непостижимое, тайное, у разных народов по-разному понятое. Разве можно здесь не проявлять должное, трепетное почтение, и в том числе не заботиться о месте вечного упокоения? Ведь это же наше прошлое, наши родные, да и все там когда-нибудь будем...

И вот еще публикации по печальной и всегда волнующей теме:

По инф. rosbalt.ru

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