Перевооружение армии обойдется России почти в триллион

Около триллиона рублей планируется потратить в этом году на закупку новейшего оружия и техники для Вооруженных сил РФ.

Как сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%.

При этом Шойгу подчеркнул, что необходим «жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств» со «руководителей всех уровней».

Напомним, что эти внушительные траты намечены на фоне роста протестной активности в России - как реакции на пенсионную реформу 2018-го, нерешенность проблемы бедности, рост цен, общую экономическую стагнацию... При этом, конечно, вопросы обороноспособности страны занимают у граждан одно из важных мест в сознании. Но рано или поздно неминуемо обыватель (особенно экономически более-менее грамотный) начнет задаваться вопросом: а по карману ли нам всем эта гонка вооружений?

Polit.ru

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