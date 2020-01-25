Переутомление: как недопустить и как побороть?

В современном мире очень актуальна проблема переутомления. В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасно такое состояние, что его вызывает, каковы первые симптомы и что делать, чтобы не стать жертвой переутомления.

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Специалисты выделили основные причины, которые приводят к переутомлению. Первое место в этом списке занимают частые стрессы. Также способствуют ослаблению организма недостаток сна и отдыха, плохое питание, отсутствие физической нагрузки при регулярной умственной активности и длительный монотонный и однообразный труд.

В ведомстве отметили, что переутомление бывает разным — физическим или умственным. С первым справиться легко — достаточно хорошо отдохнуть, выспаться, принять ванну или сделать массаж. Второе же наступает незаметно для человека и грозит серьезными последствиями. Его симптомами являются снижение работоспособности и внимательности, медлительность, усталость и апатия, покраснение глаз, нервозность, головная боль, нарушение сна. Возможны даже приступы тошноты и обмороки.

У умственного переутомления есть 4 стадии: начинающееся, легкое, выраженное и тяжелое.

В Роспотребнадзоре раскрыли секрет, как остановить развитие переутомления на начальной стадии. Помимо традиционных советов о сбалансированном питании, 8-часовом здоровом сне и разумных физических нагрузках, в списке рекомендаций оказалась правильная организация рабочего дня. Специалисты рекомендуют заранее составить список дел на день и не пытаться сделать больше, чем это возможно.

Кроме того, важную роль играют хобби. Интересные, приятные занятия — вязание, вышивание, чтение книги и многое другое — приносят множество положительных эмоций.

«Не стоит доводить себя до крайнего состояния, постоянно изнуряя организм работой. Порой лучше выспаться, прогуляться или просто отдохнуть, чтобы потом с новыми силами вновь приступить к работе», — заключили в Роспотребнадзоре.

По инф. rosbalt.ru

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