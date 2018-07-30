Перестрелка в спальном районе. Пьяный иркутянин полил по полицейским

Из окна жилого дома в микрорайоне Зеленый города Иркутска открыли стрельбу по проходящему мимо наряду полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, огонь открыл местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина, который, по всей видимости, нетрезв, ведет себя неадекватно, из окна собственного дома открыл стрельбу по проходившему мимо наряду полиции», — сообщили правоохранители.

Инцидент произошел спальном районе города около 12:30 по местному времени, стрелок 1977 года рождения проживал на пятом этаже девятиэтажного дома.

На место прибыли полицейские, спецназ Росгвардии и военнослужащие, они оцепили прилегающую территорию. В процессе переговоров стрелявшего убедили прекратить стрельбу и сдаться.

Когда стрелка доставили в отдел полиции, она находился в неадекватном состоянии и не мог внятно объяснить мотив своего поступка.

Обошлось без пострадавших, однако были повреждены несколько припаркованных автомобилей. У задержанного было изъято гладкоствольное огнестрельное оружие.

По инф. rosbalt.ru

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