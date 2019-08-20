Пересадка сердца свиньи человеку становится все реальней!

Пионер британской трансплантологии сэр Теренс Инглиш (Terence English), 40 лет назад проведший первую в стране операцию по пересадке сердца, заявил, что считает возможным появление адаптированного свиного сердца, пригодного для трансплантации человеку, уже в течение ближайших трёх лет.

Сэр Теренс Инглиш говорит, что один из его учеников намерен в этом году провести операцию по пересадке в организм человека свиной почки. «Если результаты ксенотрансплантации будут удовлетворительны применительно к свиным почкам, пересаженным людям, то вполне вероятно, что сердца будут использованы с хорошим эффектом в течение нескольких лет, — сказал 87-летний учёный. — Если это получается с почкой, это получится с сердцем». В 2017 году группа из Университета Эмори (США) добилась того, чтобы свиное сердце успешно действовало в организме макаки-резус более четырёхсот дней.

Ксенотрансплантация — пересадка органов другого вида — считается перспективным решением проблемы постоянной нехватки донорских органов. Но тут препятствием становится иммунная система пациента, которая отторгает чужеродный орган. Искусственное подавление иммунитета тоже вредно для организма. В результате пока достижения ксенотрансплантации довольно скромные. В последние годы учёные усиленно работают над методами генетической модификации организма животного, делающей его органы более приемлемыми для иммунной системы человека.

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