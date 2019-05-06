Перекинувшийся на деревню лесной пожар погубил старушку

В деревне Ордина Курганской области природные пожары перекинулись на жилой дом и погубили пожилую женщину.

Как сообщает пресс-служба СК по региону, пожарные нашли на месте трагедии тело пенсионерки 1932 года рождения.

Отмечается, что пожары затронули населенные пункты из-за шквалистого ветра в Кургане и ряде районов области.

По факту ЧП проводится проверка, к ответственности могут быть привлечены службы, которые должны проводить эвакуацию.

Ранее в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

По инф. rosbalt.ru

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