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Перекинувшийся на деревню лесной пожар погубил старушку
По инф. rosbalt.ru   
06 Мая 2019 г.
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В деревне Ордина Курганской области природные пожары перекинулись на жилой дом и погубили пожилую женщину.

Перекинувшийся на деревню лесной пожар погубил старушку

Как сообщает пресс-служба СК по региону, пожарные нашли на месте трагедии тело пенсионерки 1932 года рождения.

Отмечается, что пожары затронули населенные пункты из-за шквалистого ветра в Кургане и ряде районов области.

По факту ЧП проводится проверка, к ответственности могут быть привлечены службы, которые должны проводить эвакуацию.

Ранее в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

По инф. rosbalt.ru

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