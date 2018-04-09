Переехали в деревню

Устойчивое снижение спроса на классические дачи отмечают эксперты. Популярность теряют участки с домами сезонного проживания и на маленьких участках в шесть соток, пишет "Российская газета".
Дачи пользуются все меньшим спросом, покупатели предпочитают дома для круглогодичного проживания.
Кроме того, юридически оформленная как "дачная", недвижимость таит в себе больше рисков потери собственности. Поэтому на смену летним домам приходят автономные, для постоянного проживания. Основная причина - смена потребностей современных дачников.
Люди не готовы к неудобствам. Туалет на улице и вода из колодца уже никого не устраивают. В дачных поселках оборудуют дома с собственными скважинами, системами канализации, решают вопросы отопления за счет электрических приборов или газовых, рассказывает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Организация комфортного проживания на природе обходится дорого, люди не готовы на такие расходы ради нескольких летних месяцев. "По сути, дачу нужно превратить в абсолютно автономный дом", - отмечает эксперт. Поэтому собственники такую загородную недвижимость рассматривают уже как постоянную для проживания. Современный рынок труда способствует этой тенденции.
Покупатели откровенно избегают дачных форматов. Они боятся ужесточения законодательства и сноса домов.
Раньше загородная недвижимость подходила только для неработающих граждан - мам в отпуске по уходу за ребенком, пенсионеров. Сейчас же за город переезжают целыми семьями те, кто может работать удаленно или если работа требует личного присутствия в офисе пару раз в неделю.
На рынке сейчас две тенденции. Постепенный переход обычных дачных поселков в места круглогодичного проживания. "Люди в обжитых дачных поселках обустраивают более основательно дом и остаются там жить", - рассказывает Апрелев. В основном речь идет о пожилых людях. Эксперт отмечает, что их поддерживают и другие жители поселка. "Количество взломов и краж в таких поселках существенно снижается, если на зиму в них остаются проживать несколько человек", - говорит он. Сейчас даже в небольших поселках на 30-40 человек есть 3-4 человека, которые проживают в них круглогодично.
"Если еще 5-7 лет назад жизнь за пределами города носила исключительно сезонный характер, то сегодня загородное жилье должно быть именно полноценным домом", - подтверждает Илья Менжунов, управляющий директор "Метриум Премиум". В прошлое уходят дачи на шести сотках. Они исчезают за счет выкупа и объединения соседних участков.
При покупке дачи пользуются все меньшим спросом, за последние два года в Подмосковье этот сегмент просел на 60 процентов, по данным компании "НДВ-Супермаркет недвижимости". Дома, которые выставлялись за 5 миллионов рублей, по факту уходят с большим дисконтом по 3 миллиона рублей.
Среди предложений преобладают постройки старше 5 лет, в итоге покупатель приходит к выводу, что за ту же цену выгоднее взять участок без подряда. Строительные компании готовы предложить варианты летних домов за несколько сотен тысяч рублей, что закрывает потребности летнего отдыха. С точки зрения инвестиций такой участок более выгоден, так как позволяет в будущем построить постоянный дом без смены места, затрат на озеленение и благоустройство.
В качестве альтернативы дачам рассматриваются даже таунхаусы. Однако они подходят далеко не всем. "Таунхаусы не дают такого ощущения загородной жизни", - считает Апрелев. Есть небольшой участок, но распорядиться им по своему желанию нельзя, пожарить шашлыки - соседям мешает запах, позагорать на шезлонге - мешают уже соседи. Нет ощущения приватности.
В последнее время покупатели также побаиваются именно дачных форматов. "Власти уже год активно обсуждают ужесточение контроля за самовольными постройками, которыми по большей части являются дачные домики. Опасаясь возможного сноса строения, покупатели предпочитают загородные дома", - говорит Илья Менжунов. Не в пользу дач говорит и юридическая сторона вопроса. Многие дачи строятся на землях сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для дачного строительства либо садоводства. "По российскому законодательству в таких строениях просто так нельзя оформить постоянную регистрацию", - добавляет собеседник. Сделать это можно только через суд, на что не каждый готов.
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