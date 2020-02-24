Перечислено, какие пищевые привычки могут быть смертельно опасны

Несварение, отравление и даже тяжелые заболевания могут стать следствием знакомых каждому с детства пищевых привычек.

Как сообщает портал Change, специалисты призывают проявлять большую осторожность при контакте с сырыми мясом и рыбой, так как они являются источником большого числа бактерий.

Отмечается, что во избежание отравления сырое мясо нужно хранить отдельно от других продуктов. А вот тщательно мыть его перед приготовлением, напротив, не нужно — это способствует распространению микробов вместе с брызгами воды.

Второй опасной привычкой называют «дегустирование» испорченной еды, — лучше всего избавляться от нее при малейшем сомнении в сроке годности.

Стоит отказаться также от привычки пробовать сырое тесто, так как содержащиеся в нем яйца и мука являются источником вредоносных бактерий.

Еще одна опасность таится в разморозке продуктов. Делать это следует не при комнатной температуре, а в холодильнике или в микроволновке.

Охлаждать приготовленную пищу также лучше всего в холодильнике, не дожидаясь ее полного остывания. Последнее увеличивает риск размножения патогенных бактерий.

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По инф. rosbalt.ru

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