Пьер Ришар: великолепный блондин!

19 августа 2019 года знаменитый актер французского кино Пьер Ришар отпраздновал 85-летие. Этого обаятельного «блондина в черном ботинке» любят и знают советские и российские зрители. Когда актера спросили, что он делает, чтобы оставаться в прекрасной форме, Ришар ответил так: «Пью вино, очень много путешествую, сохраняю свою способность удивляться».

Два деда

Пьер-Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе – такое имя дали отпрыску знатного аристократического рода Дефэй. Он появился на свет в Валансьене.

Отец мальчика унаследовал семейный бизнес и деньги, но быстро промотал многомиллионное состояние на скачках и азартных играх. Он бросил жену и трехлетнего сына, которых не мог содержать. Заботы о них взял на себя дед по отцовской линии, Леопольд Дефэй, потомственный аристократ, владелец сталелитейной компании.

Дед поместил внука в закрытую школу-интернат в Северной Франции, в которой учились дети из простых семей рабочих и шахтеров. Худенький Пьер, за которым приезжал собственный лимузин, стал объектом насмешек.

Дед мальчика по материнской линии был простым моряком, маленький Пьер по выходным часто ловил с ним рыбу. Дед-моряк посоветовал внуку завоевать признание одноклассников шутками и смешными историями, и это сработало.

Именно он поощрял стремление Пьера к лицедейству, предрекал внуку карьеру актера и говорил, что Пьер первый из их рода добьется всего в жизни.

«Невезучий» блондин

Восемнадцатилетний Пьер решил осуществить свою давнюю мечту и стать артистом. Но и родной отец, и другие члены аристократического семейства были уверены, что юноша выбрал недостойную профессию, и хотели, чтобы он занялся бизнесом. Поэтому будущий комик попросту сбежал в Париж и там попытался поступить на актерские курсы. Но сначала его не приняли. Причиной отказа была непривлекательная внешность Пьера.

В начале своей карьеры актёр решил сократить своё имя, чтобы оно было звучным и запоминающимся. Кроме того, он не хотел позорить своих родных, которые были категорически против его выбора.

Пьеру все-таки удалось поступить на знаменитые курсы драматического искусства Шарля Дюллена, а затем он проходил стажировку у самого Жана Вилара – знаменитого режиссера. Правда, на театральных подмостках Ришар получал только роли второго плана.

Тогда будущий комик, который к тому же прекрасно танцевал, увлекся эстрадой. Он сам сочинял комические номера и сценки, разыгрывал их в кабаре латинского квартала. Тогда и возник впервые знаменитый экранный образ Пьера Ришара: слегка странный, застенчивый и рассеянный, очень обаятельный простак, который часто попадает в неприятности, но каждый раз каким-то чудом из них выпутывается.

Актерская карьера у Ришара началась довольно поздно – в 33 года. В 1968 году режиссер Ив Робер пригласил его сняться в картине «Блаженный Александр».

Невероятный успех и настоящую популярность сначала во Франции, а затем и во всем мире принесла киноактеру главная роль в вышедшей в 1972 году авантюрной комедии Ива Робера «Высокий блондин в черном ботинке». Продолжение удачной ленты было снято через два года.

А в 1976 году вышла в свет знаменитая комедия «Игрушка». Сюжет фильма зародился у режиссера за пятнадцать лет до его выхода. Будучи молодым журналистом, Франсис Вебер увидел у витрины магазина симпатичного карапуза, состоятельные родители которого старались угодить любому его капризу. Вернувшись вечером домой, Вебер сразу же написал небольшой рассказ. Пьеру Ришару настолько понравился этот сюжет, что он не только согласился сыграть главную роль, но даже выступил продюсером этого фильма.

В 1981 году в фильме того же Вебера «Невезучие» родился знаменитый дуэт Пьера Ришара и Жерара Депардье. Этот фильм стал рекордсменом французского проката, и Вебер снял ещё два фильма с этими актёрами: «Папаши» и «Беглецы».

В конце 1980-х годов Пьер Ришар основал свою компанию «Фиделин фильм», занимающуюся производством и прокатом фильмов, а также выпуском пластинок с песнями в своем собственном исполнении. Да-да, успешный актер, режиссер и продюсер еще и поет!

В 1988 году Ришар снял документальный фильм о Че Геваре, замысел которого возник у него еще в юности. Он ездил по Кубе и Латинской Америке, встречался с сестрой и старшей дочерью революционера, собирал документы и кинохронику. Фильм «Расскажите мне о Че» стал главным событием латиноамериканского кинофестиваля.

В 2000 году Ришар стал главным героем фильма «Без семьи», а через три года примерил на себя образ Робинзона Крузо.

В последние годы Пьер Ришар стал гораздо чаще обращать свой взор в сторону России и бывших союзных республик. По этому поводу он говорит: «Как выяснилось, в России у меня значительно больше друзей, чем я предполагал. Мне нравится в России и в Грузии, да и вообще на всем пространстве бывшего Советского Союза. Как ни странно, меня здесь помнят, любят и ждут в гости...» В 1996 году Пьер Ришар сыграл главную роль в комедии режиссера Наны Джорджадзе «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара», за что и был удостоен на Каннском кинофестивале звания «Лучший актер».

В 2000 году Ришар снялся во втором фильме Наны Джорджадзе «Лето, или 27 потерянных поцелуев», который с успехом шел на Елисейских полях.

Актёра не смущают даже сибирские морозы. «Я давно усвоил простой урок: лучшее средство от холода – рюмка водки. Это не излишество, а жизненная необходимость. Я замечательно себя чувствовал на кинофестивале в Ханты-Мансийске, где температура опускалась до минус 30 градусов», – говорит актер.

Дома в рабочем кабинете Ришара висит его портрет, который написал российский художник Сергей Чапек. Там же установлена скульптура актера, которая, кстати, также выполнена российским скульптором.

Любимец женщин

У актера всегда была бурная личная жизнь. Он был очень влюбчивым в юности и оставался таким долгие годы. Впервые Пьер Ришар женился на балерине парижской «Гранд Опера» Даниэль Минаццоли. Она подарила ему двух сыновей, однако их барк не был долговечным. Дети артиста стали известными музыкантами: Оливье Дефе – саксофонист, и Кристоф Дефе – контрабасист.

У Ришара есть три внучки и один внук.

Позже у Пьера Ришара был роман с актрисой Мюриэль Дюбрюль, которую многие называли его второй женой.

Нынешняя спутница жизни Ришара – Сейла Ласерда, в прошлом топ-модель. Она моложе актера почти на 30 лет. Супруги вместе уже два десятка лет, а сам Ришар до сих пор поражается тому, как эта женщина полностью отдает себя ему. Актер ласково называет ее «моя бразильянка».

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Интересные факты

Когда Пьеру было 16 лет, он был страстно влюблен в Марину Влади, просто испытывал настоящий экстаз, когда видел ее на экране.

Ришар настолько гибок и пластичен, что выдающийся хореограф Морис Бежар хотел взять его в свою труппу. Однако в тот же день Ришара пригласил к себе знаменитый шансонье Жорж Брассанс, и актер отказался от балетной карьеры.

Пьер Ришар – успешный винодел, в этом проявилась его наследственная предпринимательская жилка. По совету своего друга, актера и тоже винодела Жерара Депардье, он приобрел 20 гектаров виноградников около Средиземного моря. Каждый год Ришар выставляет на продажу свое вино «Шато Бель-Эвек», которое экспортируют в Бельгию.

Двенадцать лет Пьер Ришар прожил в своей барже, которая стояла на Сене.

До сих пор, как в ранней молодости, актер ездит на мотоцикле по улицам Парижа. А в 2011 году он совершил мотопрогулку по Мурманску, где снималась картина с его участием.

«В трудные моменты я смотрел на звёзды и верил, что всё будет хорошо. Просто надо запастись терпением», – говорит Ришар.

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