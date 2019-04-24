Пепелища в Забайкалье: вид с высоты птичьего полета

Следственный комитет опубликовал видеозапись с мест пожаров, охвативших степи и населенные пункты в Забайкальском крае 19—22 апреля.

Напомним, в 17 городах и поселках нескольких районов из-за шквалистого ветра пожары с травы и леса перешли на жилье и животноводческие стоянки. В результате пострадали 34 человека, восемь из них — получили тяжелые ожоги. Огнем уничтожены около сотни жилых домов, 13 нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств, 148 надворных построек.

Ущерб составил около 280 млн рублей.

Возбуждено дело о халатности, повлекшей причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. На месте работают криминалисты.

По инф. rosbalt.ru

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