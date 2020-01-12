Пенсионный возраст: правительство Франции отступило перед протестами!

Власти Франции заявили о готовности временно исключить из плана пенсионной реформы пункт о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в 2027 году. С таким заявлением к профсоюзам обратился премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает BFMTV.

Решение было принято на фоне массовых протестов, которые продолжаются во Франции на протяжении нескольких недель. Сегодня в Париже также прошли акции, полиция применила слезоточивый газ. По последним данным, задержаны 19 человек.

Напомним, план реформы, представленный властями страны 11 декабря, предполагал формальное сохранение пенсионного возраста на уровне 62 лет, но для получения максимальных выплат необходимо было бы работать до 64 лет. Планировалось также создать единую систему исчисления пенсии.

Напомним, мы с интересом наблюдаем за происходящим во Франции - где людям, похоже, удалось отстоять гарантированные ранее права на пенсию по возрасту (в России, напомним, протесты были слабенькими - пенсионная реформа прошла в выгодном для властей ключе). Вот некоторые публикации из Парижа:

По инф. rosbalt.ru

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