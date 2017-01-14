Пенсионеров, которых снова потянуло работать, обучат новой профессии на бесплатных курсах

Приморье остается одним из российских регионов, где пенсионеры имеют возможность обучиться новой, востребованной профессии за счет государства. В этом году такой шанс выпадет пятидесяти жителям края – местный центр занятости направит их на бесплатные курсы, а после обучения поможет трудоустроиться. В прошлом году из такого же числа пожилых приморцев получили желанную работу почти две трети соискателей.

По словам чиновников, в последние годы желающих вернуться к трудовой деятельности после выхода на пенсию – хоть отбавляй. Только вот на прежние должности и специальности их берут редко. В этом плане легче всего гражданам, имеющим самые востребованные на рынке труда профессии – из строительной, электротехнической областей и т.п. Специалистов с многолетним опытом могут даже взять на руководящие должности. Для этого, как правило, требуется лишь иметь специальные удостоверения строительных специальностей (например, удостоверение по тепловым энергоустановкам, подробнее об этом тут). Однако таких профессий немного. К счастью, с недавних пор практически у любого пожилого гражданина, стремящегося вновь вернуться к работе, появилась такая возможность - после бесплатного (!) обучения: в 2013 году в законе «О занятости населения РФ» были приняты соответствующие изменения. По словам сотрудников краевого департамента труда и соцразвития, в течение трехлетнего периода действия этой программы прошли курсы повышения квалификация или обучились новой профессии полторы сотни человек.

Самое интересное, что пришедшему на переобучение пенсионеру, помимо самих курсов, могут оплатить и проезд к месту учебы и обратно или проживание в учебном центре и даже суточные расходы. Это возможно в том случае, если какой-либо конкретный работодатель уже дал согласие трудоустроить этого пенсионера у себя на предприятии. Сначала, разумеется, необходимо заключить договор со всеми сторонами: центр занятости, образовательное учреждение, соискатель и работодатель. Это даст дополнительную гарантию трудоустройства. Судя по данным российской службы занятости, программа работает и довольно успешно: за прошлый год из 2,5 тысяч обратившихся за помощью в поиске работы пенсионеров свыше 1,2 тысяч благополучно трудоустроились.

По словам чиновников, пенсионер в рамках государственной программы имеет возможность выбрать - повышать квалификацию по своей специальности или научиться новой, востребованной на рынке труда, профессии. Кадровики также назвали наиболее популярные у работодателей специальности – это повара, лифтеры, операторы ЭВМ, охранники, операторы котельных, пользователи ПК, бухгалтера, парикмахеры, садовники, портные и другие.

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