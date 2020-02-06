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Пенсионерка выкинула с балкона четверть миллиона по просьбе «участкового»

По инф. rosbalt.ru   
06 Февраля 2020 г.
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«Участковый полиции» обманул московскую пенсионерку на 250 тыс. рублей. (Снова пенсионеры попадаются на удочку мошенников, у которых нет никакой совести. - прим. МГ.)

Пенсионерка выкинула с балкона четверть миллиона по просьбе «участкового»

Инцидент произошел 4 февраля. По словам 84-летней женщины, ей позвонил незнакомец и стал угрожать убийством, требуя 1 млн рублей. Впоследствии женщине поступил звонок от лжеполицейского, который сообщил ей, что требование нужно выполнить для поимки мошенника.

В итоге, пенсионерка пошла в банк и сняла деньги, а потом по просьбе «участкового» упаковала их и скинула с балкона. Как сообщает агентство «Москва», женщина все это время была полностью уверена, что помогает полицейскому поймать преступника.

После того, как «участковый» перестал выходить на связь, а деньги не вернули, женщина заподозрила неладное. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

За сбережениями стариков (иногда довольно большими!) уже давно идет настоящая охота. Кем только не прикидываются негодяи: и полицейскими, и коммунальщиками, и переписчиками, и сотрудниками ПФР. И вот заголовки в подтверждение:

По инф. rosbalt.ru

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