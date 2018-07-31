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Пенсионерка украла смартфон, чтобы провести исследование
По инф. rosbalt.ru   
31 Июля 2018 г.
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В Петербурге задержана 70-летняя женщина, подозреваемая в краже смартфона. Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе транспортной полиции, преступление она совершила из-за любопытства.

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Установлено, что пенсионерка взяла смартфон в вестибюле Балтийского вокзала. Гаджет оставил студент, который покупал проездной.

Женщину быстро задержали. Она сказала, что украла смартфон чтобы разобраться, чем так притягивают современные гаджеты молодежь.

Установлено, что петербурженка раньше вела законопослушный образ жизни. Теперь против нее возбудили уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

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