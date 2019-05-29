Пенсионерка из Бурятии взошла на Эверест

Жительница Бурятии Людмила Исакова покорила Эверест в 59 лет. Кроме того, она вообще стала первой жительницей этой республики, взобравшейся на высочайшую вершину планеты.

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Людмила Исакова совершала восхождение на высочайшую точку мира в составе команды «Семи вершин». По случаю покорения вершины ей вручили сертификат.

Как сообщается на странице Федерации спортивного туризма Бурятии во «ВКонтакте», Людмила Исакова стала первым жителем республики, кто взошёл на высочайшую вершину мира. Высота Эвереста, напомним, составляет 8 тысяч 848 метров.