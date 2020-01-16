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Пенсионерка из Асбеста пыталась чуть побузить против коррупции у Кремля. Задержали...
По инф. sobesednik.ru   
16 Января 2020 г.
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Депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова сообщила о задержании пенсионерки Татьяны Панькиной в Александровском саду, где она развернула плакат «Владимир Путин, помоги. В городе Асбест Свердловской области расцвела коррупция», передает издание «Урал. МБХ Медиа».

Пенсионерку с просьбой к Путину задержали возле Кремля во время его послания

«Трижды подходили силовики, требовали убрать плакат, она отказывалась. Тогда у нее полиция изъяла плакат, а затем сотрудники ФСО задержали Татьяну и повели в ОВД "Китай-город". Сказали, что она теперь получит за неповиновение сотрудникам 15 суток», — рассказала она.

Само задержание, как отмечается, произошло во время послания президента Федеральному собранию. Пенсионерка приехала в Москву специально именно в этот день, чтобы «достучаться до Владимира Путина». Могла ли она как-то помешать Владимиру Владимировичу? Вопрос риторический... Просто в России так принято: пресекать малейшие попытки проявления протестов - на фоне того, как отчуждение власти и народа продолжает нарастать...

По инф. sobesednik.ru

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