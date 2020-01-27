Пенсионер «профинансировал научные изыскания» мошенника, на миллион

В Москве пенсионера обманули на 1 млн рублей. Подозреваемого в хищении крупной суммы денег уже задержали.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной полиции, к правоохранителям обратился 61-летний мужчина. По его словам, он передал человеку, представившемуся ученым в сфере развития новых технологий, более 1 млн рублей для внесения на счет одного из фондов.

Взамен аферист обещал мужчине часть прибыли от развития научного проекта. Впоследствии выяснилось, что деньги на счет фонда не поступили.

Мошенником оказался 53-летний житель столицы. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

...Жулье очень стремится подобраться к сбережениям пенсионеров! Ведь там бывают и вовсе не маленькие суммы, накопленные за многие годы честного труда - и их так хочется, в соответствии с духом времени, приумножить, инвестировав в интересный бизнес... в самом по себе желании пожилого человека нет ничего ни смешного, ни постыдного. Вот только надо бы понадежней проверять таких "деловых партнеров"!

Еще об уловках мошенников - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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