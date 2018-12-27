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Пенсионер из Франции отплыл через Анталнтику в бочке, без всякого мотора
По инф. rosbalt.ru   
27 Декабря 2018 г.
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Француз Жан-Жак Савен намерен пересечь Атлантический океан в бочке из фанеры размером три на два метра.

2712 v bochke

Перед отправлением в путешествие 70-летний мужчина позвонил в агентство AFP, объявив, что отчаливает утром в среду с испанского острова Йерро (Канарские острова).

По словам Савен, у его судна нет мотора, поэтому он отдает судьбу исключительно на волю морских волн и ветров.

Путешественник подчеркнул, что до воскресенья его ждет великолепная погода и штиль, скорость в пути составит 2-3 км/ч.

Спонсором авантюры стало местное бочкотарное предприятие Boutes, а сам Савен собрал еще 60 тыс. евро через Интернет.

По инф. rosbalt.ru

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