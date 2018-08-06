ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Печка-буржуйка, сделанная из корпуса торпеды, сохранилась в одном из домов Петербурга со времен блокады
По инф. rosbalt.ru   
06 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

 

В одном из домов Петербурга со времен блокады сохранилась необычная печка-буржуйка. Она сделана из корпуса торпеды, рассказал блогер Максим Косьмин.

0608 burjuika

Блогер добавил, что печка находится в рабочем состоянии. Кроме того, она узаконена в квартире.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 