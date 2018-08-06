Печка-буржуйка, сделанная из корпуса торпеды, сохранилась в одном из домов Петербурга со времен блокады

В одном из домов Петербурга со времен блокады сохранилась необычная печка-буржуйка. Она сделана из корпуса торпеды, рассказал блогер Максим Косьмин.

Блогер добавил, что печка находится в рабочем состоянии. Кроме того, она узаконена в квартире.

По инф. rosbalt.ru

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