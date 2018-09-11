Печально: под соусом "денежной реформы" по-крупному обдурили еще одного старика

В Петербурге у 80-летнего мужчины обманом похитили несколько сотен тысяч рублей, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД.

Преступление было совершено 10 сентября вечером. К пожилому петербуржцу в квартиру дома 5/3 в Рабфаковском переулке пришел некий мужчина, представившийся сотрудником пенсионного фонда. Он заявил, что сейчас идет обмен денег и предложил пострадавшему поменять его сбережения. Мошенник скрылся с 400 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Преступника ищут.

По инф. rosbalt.ru

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