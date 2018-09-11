ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Печально: под соусом "денежной реформы" по-крупному обдурили еще одного старика
По инф. rosbalt.ru   
11 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

dengi5

В Петербурге у 80-летнего мужчины обманом похитили несколько сотен тысяч рублей, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД.

Преступление было совершено 10 сентября вечером. К пожилому петербуржцу в квартиру дома 5/3 в Рабфаковском переулке пришел некий мужчина, представившийся сотрудником пенсионного фонда. Он заявил, что сейчас идет обмен денег и предложил пострадавшему поменять его сбережения. Мошенник скрылся с 400 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Преступника ищут.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 