Печально, но ожидаемо: импортозамещение лекарств ухудшило ситуацию в детской онкологии

Ситуация с лекарствами в детской онкологии остается сложной, признала гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова.
«Говорить о том, что все хорошо, конечно, никто и не думает, все это понимают», — цитирует РИА «Новости» слова медика. По словам Новичковой, за последние два года снизилась выживаемость детей с острым лимфобластным лейкозом (в 2017 году она составляла 87%).
При этом, подчеркнула она, медики предупреждали, что подобная ситуация может произойти, но в приоритете было импортозамещение, и ситуация могла бы быть лучше, если бы решение о переходе было более взвешенным. Новичкова отметила: врачи не считают, что все российские дженерики плохие, есть и хорошие. «Но есть ощущение, что некоторые российские препараты некоторых производителей гораздо хуже», — признала она. И добавила, что в ответ медики получают «аргументы, что мало передается извещений в Росздравнадзор».
Новичкова заверила, что уже намечен ряд мероприятий для решения проблем с лекарствами. К примеру, уже почти решен вопрос о вводе ПЭГ-аспарагиназы, который крайне необходим для лечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом.
Ситуацию «выправляют», сказала медик. Так, планируется, что необходимые больным детям препараты, которые не производятся в России, будут завозиться из-за рубежа. При выявлении частых осложнений на препарат закупки будут производиться не по международному непатентованному наименованию, а по коммерческому названию.
Ранее детские онкологи и родители больных детей неоднократно призывали отменить политику импортозамещения в детской онкологии, указывая, что препараты-дженерики менее эффективны, зато дают массу побочных эффектов, которые могут привести даже к смерти ослабленного болезнью ребенка.
Лекарственное обеспечение в России не сходит с повестки дня. То по рецептам невозможно купить нужные препараты, то жизненно важные лекарства объявляются вне закона, то говорится о недофинансировании отрасли, а теперь вот - последствия импортозамещения, которое сказывается на детских жизнях, которые для родителей - на вес золота. И ставить эксперименты на больных детях, пробуя их лечить отечественными дженериками - это попросту говоря, кощунственно...
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