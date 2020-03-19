Печальная история ансамбля «Семь Симеонов»: музыка унесла души юных исполнителей в ад

Многодетная семья Овечкиных, которые были довольно известными в Советском Союзе музыкантами, в стремлении к лучшей жизни на Западе решились на вооруженный захват самолета Ту-154. Это произошло 8 марта 1988 года. Конечно, ЧП подобного масштаба, и тем более с участием популярного ансамбля, стало настоящим шоком.

История Нинель Овечкиной

Коллектив «Семь Симеонов» был достаточно известен в СССР. Многим нравился музыкальный ансамбль, состоящий из семи братьев из многодетной семьи.

Угон самолета в конце 80-х годов прошлого столетия стал поистине резонансным событием, тем более что его организаторами стали музыканты, ведомые собственной матерью Нинель Сергеевной Овечкиной.

Маленькая Нинель потеряла отца на войне. Вскоре она лишилась и мамы, сироту отправили в детдом. Девочка с детства мечтала о большой и крепкой семье, собственном доме. Может быть поэтому она рано вышла замуж.

Ее мужем стал Дмитрий Овечкин, водитель по профессии. Но супруг оказался не таким надежным, как думала Нинель. Дмитрий часто выпивал. В этом браке родились 12 детей.

Главой большого семейства был не отец, а мать. Тяжелое детство закалило ее. Она сумела приучить детей к дисциплине. Ей не нужно было кричать и бить их, ведь они понимали ее с полуслова и во всем подчинялись.

Одного за другим она отправила их в музыкальную школу. С другой стороны, именно она стояла за организацией захвата самолета.

Планы музыкантов на побег из СССР

После того, как «Семь Симеонов» стали активно выступать, выиграли несколько местных конкурсов в Иркутске, жизнь многодетной семьи заметно наладилась. Им дали две квартиры, но Нинель все же казалось этого мало.

Ранее она работала продавщицей в вино-водочном магазине, а затем стала торговать спиртным, когда это уже было запрещено. Об этом знали и в милиции, но трогать маму местных звезд не решались.

Весомым показателем можно считать также историю о смерти отца семейства. С течением времени он стал все больше выпивать. При этом он пытался воспитывать жену и детей с помощью ружья. В итоге он был избит собственными сыновьями, но следствие пришло к выводу, что они просто защищались.

Сами ребята тоже поддались звездной болезни, отказавшись поступать в Гнесинку. Им казалось, что они и так все знают и умеют. Переломным моментом стало посещение ансамбля Японии. Страна Восходящего Солнца настолько поразила молодых музыкантов, что они решили покинуть СССР.

Им был предложен выгодный контракт, но советские власти этого бы не допустили. Сейчас нельзя с точностью утверждать, смогли бы «Семь Симеонов» стать известными за рубежом, но именно на это они и рассчитывали.

Вернувшись на родину, они обо всем рассказали матери. Нинель решила, что единственным выходом станет угон самолета.

Захват самолета Овечкиными

Оружие и боеприпасы они спрятали в футляре контрабаса. Уже в самолете братья достали обрезы и стали угрожать. Они требовали сменить курс на Лондон. Им ответили, что на это не хватит топлива, и предложили лететь в Финляндию.

На месте Овечкины увидели советских солдат и поняли, что их обманули. Сначала они убили стюардессу. Кроме того, погибли несколько пассажиров, многие получили ранения.

Реакция военных последовала незамедлительно: начался штурм самолета. Овечкины решили свести счеты с жизнью – один из них застрелил троих братьев и мать, а затем покончил с собой. Выжившие брат и сестра получили тюремные сроки.

В истории с семьей Овечкиных привычное название оркестра джазовой музыки «джаз-банд» приобретает зловещее звучание. Кто бы знал, что желание жить за рубежом будет настолько сильным, что люди пойдут и на захват самолета с пассажирами, и на убийство. Что не хватало им на родной земле, вряд ли когда мы узнаем. Но точно можно понять, что достигнутые большие успехи иногда мотивируют людей и на совершенно неожиданные поступки.

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По инф. 1rre.ru

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