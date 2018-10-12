Павильону "Казахстан" на ВДНХ вернули утраченные скульптуры

Памятники казахскому певцу и поэту Джамбуле Джабаеву и Герою Социалистического труда Шыганаку Берсиеву вернули к подножию главного фасада павильону ВДНХ № 11 «Казахстан».

Как сообщает портал московской мэрии, теперь монументы располагаются на своем историческом месте. Скульптуры были воссозданы в течение полугода по сохранившимся архивным фотографиям.

«Фигуры Джамбула и Шыганака встречали гостей на входе в павильон Казахской ССР до начала 1960-х годов. Над их созданием работал дагестанский скульптор Хасбулат Аскар-Сарыджа. Он изобразил Шыганака Берсиева со снопом проса — это отсылка к рекордным урожаям, которыми и известен герой. Поэт же, воспевавший в своих произведениях советскую власть, был изображен в национальной шапке с книгой собственного сочинения в руках. К сожалению, оба монумента были утрачены, и их пришлось восстанавливать по существующим в архивах фотографиям», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Напомним, что павильон «Казахстан» был построен на ВДНХ в 1937 году.

По инф. rosbalt.ru

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