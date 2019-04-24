Павел Грудинин понес серьезные потери в ходе дележа имущества с бывшей женой

Бывшая супруга экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирина получила две трети совместного имущества. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката Грудининой Дмитрия Мальбина.

«Сегодня Видновский городской принял решение об удовлетворении исковых требований Ирины Игоревны Грудининой и присудил ей две трети доли в общем имуществе супругов», — уточнил он.

Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях. Их стоимость не приводится.

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Напомним, что ранее КПРФ просила передать мандат думский мандат скончавшегося академика Жореса Алферова Павлу Грудинину, но ЦИК отказался, пояснив, что это невозможно из-за наличия у Грудинина незакрытых на момент регистрации кандидатом в президенты зарубежных счетов. КПРФ подала иск в Верховный суд, но он вернул его без рассмотрения. В итоге ЦИК РФ решил передать мандат профессору Михаилу Берулаве, который ранее уже был депутатом Госдумы.

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По инф. rosbalt.ru

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