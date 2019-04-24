ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Павел Грудинин понес серьезные потери в ходе дележа имущества с бывшей женой
По инф. rosbalt.ru   
24 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Бывшая супруга экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирина получила две трети совместного имущества. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката Грудининой Дмитрия Мальбина.

Павел Грудинин понес серьезные потери в ходе дележа имущества с бывшей женой

«Сегодня Видновский городской принял решение об удовлетворении исковых требований Ирины Игоревны Грудининой и присудил ей две трети доли в общем имуществе супругов», — уточнил он.

Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях. Их стоимость не приводится.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 