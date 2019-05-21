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Пацан на ферме нашел древнюю кость. Оказалось — мастодонтова!
По инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2019 г.
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Подросток из американского штата Айова нашел на территории местной фермы 76-сантиметровую кость. Выяснилось, что это останки доисторического существа, пишет интернет-издание HuffPost.

Пацан на ферме нашел древнюю кость. Оказалось — мастодонтова!

По данным СМИ, находку школьник сделал, когда искал наконечники стрел. Кость изучили представители Университета Айовы. Эксперты выяснили, что останки принадлежат мастодонту, вымершему около 10 тыс. лет назад.

Теперь кость находится в хранилище палеонтологии Университета Айовы.

Ранее на территории той же фермы были найдены кости шерстистого мамонта.

По инф. rosbalt.ru

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