Пацан на ферме нашел древнюю кость. Оказалось — мастодонтова!

Подросток из американского штата Айова нашел на территории местной фермы 76-сантиметровую кость. Выяснилось, что это останки доисторического существа, пишет интернет-издание HuffPost.

По данным СМИ, находку школьник сделал, когда искал наконечники стрел. Кость изучили представители Университета Айовы. Эксперты выяснили, что останки принадлежат мастодонту, вымершему около 10 тыс. лет назад.

Теперь кость находится в хранилище палеонтологии Университета Айовы.

Ранее на территории той же фермы были найдены кости шерстистого мамонта.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ