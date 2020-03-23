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Патриархом Кириллом утвержден текст специальной молитвы против коронавируса
По инф. polit.ru   
23 Марта 2020 г.
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С воскресенья 22 марта во всех храмах и церквях РПЦ будут читать специальные молитвы против коронавируса. Текст молитв утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, информация об этом появилась на сайте Московского патриархата.

С воскресенья 22 марта во всех храмах и церквях РПЦ будут читать специальные молитвы против коронавируса. Текст молитв утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

На портале так же указано, что Священный Синод призывает всех церковных пастырей и мирян РПЦ «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

«Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.», — так выглядит молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая.

18 марта стало известно, что РПЦ не собирается отменять богослужений на Пасху.

17 марта РПЦ ужесточила санитарные правила при богослужениях из-за COVID-19. В храмах будут использовать одноразовые перчатки и посуду. Однако, меры предосторожности были распространены только на Московскую епархию.

14 марта Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявлял, что РПЦ не будет отказываться от проведения литургии даже при дальнейшем распространении COVID-19.

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