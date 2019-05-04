Патриарх Кирилл здоров, но нуждается в отдыхе

График главы Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла в последнее время был очень напряженным. В этой связи предстоятелю нужно отдохнуть и восстановиться, сказал его представитель Александр Волков.

«В последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, все же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий», — пояснил спикер его святейшества.

По словам Волкова, потому возникла «необходимость на пару дней сделать перерыв в рабочем графике» патриарха Московского и всея Руси, передает «Говорит Москва».

Поездка 74-летнего Кирилла в Северную столицу на освящение Новодевичьего монастыря 5 мая не состоится. Она отложена до конца месяца, уточняет ТАСС.

Ранее в Сети задавались вопросом, не заболел ли глава РПЦ.

По инф. rosbalt.ru

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