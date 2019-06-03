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Пасхальный пир в колонии: зэкам свезло, начальству — не очень
По инф. rosbalt.ru   
03 Июня 2019 г.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) накажет руководителей орловской колонии, где заключенные устроили «пасхальный пир».

Пасхальный пир в колонии: зэкам свезло, начальству — не очень

Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Валерий Максименко.

«Руководитель, его заместитель будут уволены», — цитирует его «Говорит Москва».

Ранее в Сеть попало видео банкета в исправительной колонии строгого режима № 2 в Ливнах. Заключенные стоят у столов с куличами и другими угощениями.

Напомним, недавно подобный скандал разгорелся и в исправительной колонии №3 в Амурской области, где находился осужденный по делу Кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз. Оказалось, что мужчина отбывал наказания в условиях облегчённого режима. В сеть попали фотографии (сделанные ещё в 2015 году!), на которых лидер ОПГ лакомится крабовым мясом, шашлыками и заедает всё это дело красной икрой. Снимки незамедлительно проверило Управление ФСИН России по Амурской области, которое подтвердило факт нарушения, а затем материалы получили следственные органы. В итоге начальник ИК также потерял свою работу.

В истории с куличами в Орловской области речь, конечно, не о ВИП-бандитах, а об обычных зэках, которым "повезло со светлым праздником". Но всё равно это показывает, что мир российских тюрем явно далек от вожделенной строгости неотвратимого наказания. Наверняка, поблажки заключённым за деньги устраивают... В любом случае, понимать, как устроена жизнь в СИЗО или ИПК, нужно, ведь оказаться за решёткой, увы, может почти каждый из наших родственников или знакомых, недаром говорят "от тюрьмы да от сумы не зарекайся".

По инф. rosbalt.ru

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