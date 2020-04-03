Пасха: яйца красить будем, куличи возьмем, а вот в храм лучше не приходить

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при этом освящение куличей перед праздником состоится. С таким заявлением выступил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Он пояснил, что церковь подумает над тем, как встречать Страстную седмицу и Пасху в сложившихся условиях. Но пока нужно быть готовы к тому, что, вероятно, многим придется ограничиться тем, что смотреть трансляцию патриаршего богослужения возможно будет на центральных телеканалах, а в храм прийти не получится. Однако служба на Пасху и освящение куличей состоится.

Митрополит заявил также, что в силу угрозы распространения коронавируса таинство причастия в ближайшее время не будет совершаться.

Перед Пасхой, по его словам, Патриарх Московский и всея Руси обратится к прихожанам с разъяснением того, как в условиях пандемии будут организованы богослужения, но в конечном итоге все это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

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Священнослужитель добавил, что в исключительных ситуациях можно исповедоваться по телефону или по Skype, в данном случае нужно договариваться со священником. Он также отметил возможность личной договоренности со священником относительно очной исповеди.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса и молиться дома.

Добавим также, что личный духовник патриарха Кирилла облетел Москву на самолете и совершил молебен в защиту от коронавируса. Для этого был выделен спецборт.

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По инф. rosbalt.ru

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