Парусник "Седов" не пустили в Таллин

Эстонский МИД запретил российскому учебному паруснику «Седов» посещение Таллина. Данную информацию подтвердил Sputnik Эстония капитан-наставник барка Михаил Новиков. По его словам, причину эстонское министерство объяснять отказалось.

На навигационные планы решение МИД прибалтийской республики не повлияет. Судно продолжит следование без захода в эстонскую столицу 13—14 апреля.

Отказ властей Эстонии прокомментировали в российском посольстве, расценив его как недружественный акт. Дипломаты обратили внимание, что отказ был получен незадолго до визита в Москву эстонского президента Керсти Кальюлайд.

«Прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников — „Седов“ и „Мир“ стал настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов», — отметили в посольстве России в Эстонии. В посольстве рассказали о разочаровании, которое испытают таллинцы, узнав о запрете.

По инф. rosbalt.ru

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