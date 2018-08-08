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Парочка пенсионеров сбежала из дома престарелых на рок-фестиваль и отказывалась возвращаться
По инф. rosbalt.ru   
08 Августа 2018 г.
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В Германии двое пожилых людей сбежали из дома престарелых и отправились на рок-фестиваль Wacken Open Air в городе Вакен на севере страны.

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Сотрудники полиции обнаружили пропавших пенсионеров около трех часов ночи. Как сообщили правоохранители журналистам, фестиваль пожилым людям «определенно понравился», так что возвращаться в дом престарелых они не хотели. Полиции пришлось задержать беглецов и доставить их обратно в пансионат.

Wacken Open Air — крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки. Неофициально считается главным метал-событием в мире. В настоящее время Вакен принимает более 85 тыс. посетителей ежегодно.

По инф. rosbalt.ru

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