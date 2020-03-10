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Парламент Азербайджана впервые в истории страны возглавила женщина
|По инф. "Российской газеты"
|10 Марта 2020 г.
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Парламент Азербайджана (Милли меджлис) на своем первом заседании во вторник, 10 марта, избрал председателем парламента Сахибу Али гызы Гафарову.
За кандидатуру первой женщины, возглавившей законодательное собрание страны за годы независимости, проголосовали 116 депутатов.
Гафарова была выдвинута правящей партией «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), представители которой по итогам состоявшихся 9 февраля внеочередных парламентских выборов получили 70 из 125 мест.
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