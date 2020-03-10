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Парламент Азербайджана впервые в истории страны возглавила женщина

По инф. "Российской газеты"   
10 Марта 2020 г.
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Парламент Азербайджана (Милли меджлис) на своем первом заседании во вторник, 10 марта, избрал председателем парламента Сахибу Али гызы Гафарову.

Парламент Азербайджана впервые в истории страны возглавила женщина

За кандидатуру первой женщины, возглавившей законодательное собрание страны за годы независимости, проголосовали 116 депутатов.

Гафарова была выдвинута правящей партией «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), представители которой по итогам состоявшихся 9 февраля внеочередных парламентских выборов получили 70 из 125 мест.

  • Сахиба Гафарова родилась 19 марта 1955 года. Окончила Азербайджанский государственный педагогический институт русского языка и литературы имени М. Ф. Ахундова (ныне — Бакинский славянский университет) и Азербайджанский университет языков. Преподавала в Бакинском славянском университете. Специалист по литературоведению, современной русской и американской литературе. Доктор филологических наук, профессор.
  • Ранее Гафарова избиралась депутатом Милли меджлиса четвертого и пятого созывов, а также входила в состав делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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