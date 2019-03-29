Папа Римский просит не целовать его кольцо: "Микробы!"

Папа римский после недавней мессы стал отдергивать руку при попытке прихожан поцеловать его кольцо.

Поведение понтифика попало на видео и вызвало критику пользователей соцсетей. По традиции, поцелуй кольца символизирует уважение к церкви.

В пресс-службе Ватикана пояснили, что папа римский «не хотел распространять микробы». При этом Франциск заранее просил верующих не целовать его кольцо, поэтому им не стоило оскорбляться, добавили представители церкви.

Также отмечается, что папа римский всегда готов позволить желающим облобызать свой перстень, но при условии, что это небольшая группа людей, передает Associated Press

«Кольцо Рыбака», которое папа римский носит на среднем пальце правой руки, — один из главных символов церковной власти. После смерти папы кольцо разбивается в знак окончания его правления.

По инф. rosbalt.ru

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