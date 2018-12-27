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Памятка от врачей на 1 января: не налегать на прошлогодние салаты!
По инф. rosbalt.ru   
27 Декабря 2018 г.
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По нормам Роспотребнадзора салаты безопасно есть в течение двух часов после приготовления. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявили главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев и начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Яковлев напомнил, что, например, оливье нельзя хранить без холодильника: «столько водки не выпить, чтобы продезинфицировать себя после этого оливье».

По его словам, врачей очень беспокоит, когда «начинают доедать то, что готовят, а после прибывают к нам».

Представитель Роспотребнадзора уточнила, «если готовое блюдо не подвергается повторной термической обработке, а это касается оливье, винегрета, любого другого салата, — после того, как блюдо приготовлено, его срок реализации составляет всего лишь два часа». В противном случае не исключено пищевое отравление.

По инф. rosbalt.ru

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