Памела Андерсон тайно вышла замуж

Голливудская звезда Памела Андерсон в очередной раз вышла замуж. На этот раз её избранником стал продюсер Джон Питерс. Для актрисы этот брак станет пятым.

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Свадебная церемония прошла в Малибу 20 января. Отмечается, что у Андерсон и Питерса уже был роман больше тридцати лет назад, но тогда пара рассталась. Продюсер признался, что с тех пор, несмотря на многих девушек рядом с ним, он хотел быть только с Памелой.



Воссоединение счастливой пары произошло после того, как 52-летняя актриса рассталась с 33-летним футболистом Адилем Рами. Звезда обвинила бывшего возлюбленного в домашнем насилии.

По инф. argumenti.ru

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