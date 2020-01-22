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Оззи Осборн признался, что тяжело болен
По инф. rosbalt.ru   
22 Января 2020 г.
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Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн вместе с женой Шерон пришел на передачу «Good Morning America» («С добрым утром, Америка») на телеканале ABC, чтобы сделать громкое признание.

Оззи Осборн признался, что тяжело болен


Британский артист решил подтвердить появившиеся в прошлом году слухи о том, что он страдает болезнью Паркинсона — заболеванием центральной нервной системы, которое также имеет название «дрожательный паралич».

- У меня не получается хранить секреты. Я не могу больше жить с этим, потому что, кажется, у меня заканчиваются отговорки, — заявил певец.

По словам Осборна, после обращения в несколько зарубежных клиник он остановился на домашнем медикаментозном лечении.

Супруга фронтмена группы «Black Sabbath» также рассказала, что болезнь мужа оказала большое влияние на жизнь всей семьи, хотя и не представляет угрозы для его собственной жизни.

По инф. rosbalt.ru

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