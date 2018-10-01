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Озвучены потери России в сирийском конфликте: 112 человек
По инф. rosbalt.ru   
01 Октября 2018 г.
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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев огласил число россиян, погибших в Сирии за три года ближневосточного конфликта.

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По словам Бондарева, в прошлом главкома ВВС РФ, операция ВКС в Сирии унесла жизни 112 военных, почти половина из которых погибли в результате катастроф Ан-26 и Ил-20.

Кроме того, Россия потеряла в Сирии восемь самолетов, семь вертолетов. Пресс-служба Бондарева отмечает, что есть также неподтвержденная информация о потере одного или двух БТР и бронеавтомобиля.

Напомним, жертвами крушения Ан-26 в марте 2018 года стали 39 человек, а в результате катастрофы Ил-20 17 сентября погибли еще 15 военных.

По инф. rosbalt.ru

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