Озверение: "бытовые убийцы" поднимают руку на соственных матерей

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, забившего до смерти собственную мать-пенсионерку на юго-востоке Москвы. А в Подмосковье нашли тело 87-летней пенсионерки с травмами головы, в убийстве подозревается ее собственный внук...

В квартире одного из жилых домов на территории 5-го квартала Капотни 15 октября нашли тело 71-летней женщины со следами побоев. По словам Ивановой, задержанный по подозрению в преступлении сын погибшей в ходе допроса признал вину.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, в настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. «Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

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В квартире в подмосковных Люберцах нашли тело 87-летней пенсионерки с травмами головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в убийстве задержали внука пожилой женщины, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, 43-летний мужчина в пьяном состоянии жестоко избил свою бабушку.

«В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

По инф. rosbalt.ru

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