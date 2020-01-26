Ожирением можно заразиться? Есть такое мнение

Ожирением можно заразиться, считает врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, человек склонен к подражательному поведению с целью приобщения к определенной группе людей.

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Так, пояснила врач, если в социуме человека популярны худые люди, то он будет есть меньше, если наоборот — то больше.

«Также одной из причин лишнего веса являются семейные традиции», — заявила Соломатина. По ее словам, если в семьях одного из супругов приняты большие застолья с большим количеством еды, то второму будет сложно этому противостоять. Поведение второй половины многие все же принимают, и начинают больше есть или есть то, что раньше не ели (в том числе жирное и вредное).

«Здесь срабатывают те же хитрости, что и с детьми. А вот просто убеждать бывает бесполезно. Стоит попробовать к той не очень полезной еде готовить салаты чаще, чем обычно. Конечно, можно оставить что-то жареное, но к нему добавить овощи. Так себе можно положить побольше салата и меньше вредной еды», — добавила диетолог.

Таким образом, можно приучить вторую половину питаться более правильно, а постепенно и вовсе перейти от жареной пищи к запеченной, отварной или тушеной. Что касается десертов, то торты можно заменить мороженым или десертом из сухофруктов.

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По инф. rosbalt.ru

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