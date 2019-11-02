«Отцовский капитал»? Обеими руками — за!

Большинство — 75% — российских семей поддержали идею о введении в стране федерального отцовского капитала.

Таковы итоги мониторинга Общественной палаты РФ (ОП), сообщает РИА «Новости». В мониторинге приняли участие 10,8 тыс. человек из 83-х регионов, 93% женщины, 7% — мужчины. Сроки проведения мониторинга — 13 августа — 14 октября.

В первую тройку популярных направлений расходования отцовского капитала попали приобретение жилья (80%), оплата ипотеки (68%), покупка семейного автомобиля (61%). Также оказалось, что 57% респондентов поддерживают введение единого статуса многодетных семей на территории всей страны. Еще 42% высказались за предоставление таким семьям господдержки вне зависимости от наличия регистрации по месту фактического проживания.

Размер отцовского капитала предложили установить в 453 тыс. рублей.

Напомним, что вопрос господдержки молодых семей - это не только красивое пожелание и моральный долг государства (а зачем оно вообще существует тогда?!). Россия испытывает большие демографические проблемы: население сокращается, рабочих рук все меньше. То есть, волей-неволей, властям приходится раскошеливаться на какие-то меры поддержки (не все же на себя и свои мегапроекты тратить!). Пока особого прогресса на этом фронте не видать:

По инф. rosbalt.ru

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