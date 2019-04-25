Отреставрировать еще один настенный знак ОСОАВИАХИМ в Москве

Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов установил на фасаде дома в Солянском тупике отреставрированный на средства волонтеров настенный знак ОСОАВИАХИМ.

По его словам, важно сохранять такие уникальные исторические элементы городской среды. Политик напомнил, что в 1941 году в организации ОСОАВИАХИМ числилось около 14 млн человек. Свиридов также сообщил, что восстановлением знака занимались профессиональные реставраторы.

Настенный знак обозначает, что все жильцы дома сдали нормы «Готов к ПВХО» I ступени.

Прошлым летом был установлен знак ОСОАВИАХИМ на фасаде дома в Большом Дровяном переулке.

По инф. rosbalt.ru

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