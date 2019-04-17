Отправлены в колонию полицейские, пытавшие арестантов

Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор 6 сотрудникам 70 отдела полиции, обвинявшихся в должностных преступлениях. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Герасимов, представляющий по инициативе правозащитной организации «Зона права» интересы одного из потерпевших.

Замначальника отделения полиции Артем Морозов и оперативник Андрей Барашков получили по четыре года колонии общего режима за пытки задержанных. Александру Ипатову (хищение видеорегистратора) назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев в колонии-поселении, его освободили в связи с отбытием срока в рамках ареста. Сергей Котенко (фальсификация доказательств, служебный подлог) получил 3,5 года условно. Кирилл Бородич и Михаил Антоненко полностью оправданы.

По версии следствия, стражи порядка жгли ноздри одному из задержанных, другого обливали кипятком. Также указывается, что силовик давил пальцем в больной глаз арестанта.

Ни один фигурантов не признал вину.

По инф. rosbalt.ru

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