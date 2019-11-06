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«Откреститься» от обвинений в домашнем насилии священнику не удалось: в колонию могут отправить
По инф. polit.ru   
06 Ноября 2019 г.
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Рязанская полиция возбудила уголовное дело на иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. В октябре его на год отстранили от службы священнослужителя в монастыре за пьянство и регулярные побои жены. Напомним, что мы писали об этой истории.

Уголовное дело завели по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Священнику грозит до двух лет колонии.

Заявление в полицию на Покровского написала жена Любовь. 28 октября она рассказала, что супруг избил ее на глазах у четверых детей. По ее словам, муж напился перед службой и разбил ей нос, бил головой о стену и ударял железной обувной ложкой. Когда она сказала, что уйдет и заберет детей, Покровский пообещал ее убить.

При этом родители мужа обвинили Любовь в том, что она «своим заявлением разрушает крепкую и счастливую семью».

Священник свою причастность к преступлению отрицал. Он утверждал, что жена получила травы, когда упала в подъезде. Священник уверен, что Любовь обвинила его в избиениях из-за его угрозы о разводе, если она не начнет лечиться. Она болеет мышечной дистрофией − наследственным заболеванием, которое связано с мышечной слабостью и нарушением координации движений. Это заболевание не лечится, его можно только замедлить.

Женщине могли оформить инвалидность. По ее словам, Покровский в этом ей отказал, так как не хотел жену-инвалида.

После рассказа супруги Покровского на год отстранили от службы священнослужителя в монастыре за пьянство и «жестокое обращение с домочадцами». По данным «Интерфакса», его тогда отправили работать поваром в Рязанскую семинарию.

  • 21 октября в Госдуме прошли общественные слушания закона о профилактике семейно-бытового насилия. Новый закон определяет понятие домашнего насилия («умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников»), предполагает введение охранных ордеров и помощи жертве. При этом учитываются все виды насилия (психологическое, физическое, сексуальное и так далее) и коснется любого члена семьи – мужа, жены, детей или престарелых родителей. Законопроект находится на стадии доработки.
  • 13 сентября «Левада-Центр» опубликовала результаты опроса о домашнем насилии: 24% опрашиваемых знают о применении физического насилия в семьях среди своего окружения, в том числе и в своей собственной. При этом 5% признались, что сами практикуют или является объектом насилия в своей семье. Более половины опрошенных (59%) считают, что женщине в случае рукоприкладства со стороны мужа следует обращаться в полицию, 14% уверены, что делать в этом случае ничего не нужно.

Закон о домашнем насилии нужен, и как видим, в Госдуме над этим работают. Возможно, принятие когда-нибудь важного документа  приструнит любителей проявлять свою жестокость по отношению к своим близким. А пока же случаев домашнего насилия, к сожалению, очень много:

Вот и представитель РПЦ не считает нужным вести себя должным образом. А ведь многие люди держат ориентир на нравственность представителей церкви. Уже и проповедникам веры верить нельзя?

Polit.ru

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