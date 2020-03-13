Отказу от досрочки нашли объяснение

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Предложение депутата Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции. Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента с главами фракций выступил против поправки Карелина, что привело к отказу от досрочных парламентских выборов. По словам близких к администрации президента источников издания, Кремль рассчитывал провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, однако позиция Владимира Путина заключалась в том, что голосование по поправке должно быть консолидированным. Иными словами, для принятия поправки требовалась поддержка всех фракций.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался против поправки. «Досрочные выборы взвесьте десять раз, три системы власти – и все разваливаются, значит, будет господствовать хаос», – заявил он, призвав сначала разобраться с экономикой в стране и вспышкой коронавируса, передает ТАСС.
Вместе с тем зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил ТАСС, что фракция готова поддержать поправку Карелина. «По роспуску думы будем «за», потому что мы не держимся за нее и готовы идти на выборы… К этой думе много вопросов», – сказал он. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко также отметил, что в случае голосования КПРФ поддержала бы инициативу, однако в разговоре с РБК заявил, что его слова «были вырваны из контекста». По словам одного из источников издания, на членов партии до последнего пытались повлиять.
Планировалось, что досрочные парламентские выборы станут частью «процесса обновления», запущенного президентом, отмечает источник издания. Из-за «серьезности вопроса» Путину был важен консенсус всех фракций, об отсутствии которого ему сообщили перед выступлением в Госдуме. «В конечном итоге это ваше решение, но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса – а его, как мне сказал председатель, нет, – то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу. Еще раз скажу: ведь если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят новые полномочия Государственной думы, народ, единственный источник власти, скажет свое слово», – заявил Путин в ходе своего выступления 10 марта.
В ходе выступления перед парламентариями глава государства также допустил свое участие в следующих президентских выборах в случае одобрения соответствующего решения Конституционным судом. В то же время российский лидер подчеркнул, что не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий главы государства.
Напомним, что конституционные изменения были анонсированы президентом 15 января. Среди возможных поправок – расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. В частности, Госдуму предлагается наделить правом утверждать кандидатуру премьер-министра. Голосование по поправкам в основной закон пройдет 22 апреля.
Предложение депутата Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции. Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента с главами фракций выступил против поправки Карелина, что привело к отказу от досрочных парламентских выборов. По словам близких к администрации президента источников издания, Кремль рассчитывал провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, однако позиция Владимира Путина заключалась в том, что голосование по поправке должно быть консолидированным. Иными словами, для принятия поправки требовалась поддержка всех фракций.
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