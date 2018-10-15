Отказано от дома

Подмосковные власти решили проредить список управляющих компаний, работающих на территории региона. Как заявил недавно глава Госжилинспекции области Вадим Соков, под удар могут попасть более 500 УК. За что им откажут от дома, выяснял журналист "Российской газеты" .

Всего в Подмосковье выдано 1643 лицензии на управление многоквартирными домами. Но, как показали недавние проверки, 556 организаций лицензии получили, а к работе так и не приступили. "Без лицензии получить в управление многоквартирный дом нельзя, но и сама лицензия еще не дает права на управление", - делится профессиональными секретами Вадим Соков. Лицензия - это лишь документ, удостоверяющий, что управляющая компания знакома со сферой деятельности, которой она собирается заниматься. А чтобы приступить к работе, УК должна выиграть проводимый органами местного самоуправления конкурс, либо быть избранной на общем собрании собственников дома. Так вот, эти 556 управленцев ни до конкурсов, ни до выборов не дошли.

Почему? Ответ лежит на поверхности, считает эксперт ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин. "И законодательство в сфере управления многоквартирными жилыми домами ужесточается, и жильцы все строже требуют с управленцев отчета за каждый заплаченный им рубль. Случается, что одно юридическое лицо оформляет несколько лицензий, чтобы в нужный момент "похоронить" проштрафившуюся организацию, посадив на ее место тех же работников, но под новой вывеской", - объясняет эксперт. Расставаться с управляемым жильем ни одна компания не спешит - кто же добровольно откажется от денег, которые жильцы в большинстве своем аккуратно приносят управленцам в виде коммунальных платежей, и технических помещений, которые можно приватизировать и сдавать для получения дополнительной прибыли...

Раньше отстранить управляющую компанию от работы было непросто. "Мы, например, для этого ходили по судам больше года - возвращали приватизированные управленцами подвалы и чердаки, пересматривали выставленные жильцам счета", - рассказала "РГ" председатель раменского ТСЖ "Северное шоссе 12" Мария Бурова. Но в конце прошлого года в Жилищный кодекс РФ внесли поправки, которые позволяют ускорить и облегчить процесс. Это по-прежнему делается через суд, но причин для отставки УК стало больше. "В частности, теперь можно лишить лицензии компанию, у которой в течение 6 месяцев отсутствовали в управлении многоквартирные дома", - продолжает Соков. По его словам, Госжилинспекция будет обращаться в суд с требованием об аннулировании 556 пустых лицензий - это решение уже одобрено лицензионной комиссией области.

Жильцы все строже требуют с управленцев отчета за каждый заплаченный им рубль

В области, напомним, существует методика оценки работы управляющих компаний. В начале года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министерству ЖКХ создать понятный жителям рейтинг УК. Было решено, что каждая из них по результатам рейтингования получит определенное число звезд, как гостиницы. Критерии рейтинга определяли своими голосами на портале "Добродел" сами жители. Главными показателями хорошей работы управляющей компании они назвали содержание дворовых территорий и подъездов, бесперебойную поставку коммунальных услуг, хорошую организацию диспетчерского обслуживания и платежную дисциплину управленцев. Последнее некоторое время назад было одной из самых больших проблем подмосковного коммунального рынка. Многие компании, собрав с населения деньги по коммунальным счетам, не спешили рассчитываться с поставщиками энергоресурсов, в результате чего в ряде областных муниципалитетов образовались долги. Да такие, что прежних управленцев давно нет, а ресурсоснабжающие организации регулярно уведомляют жителей о возможном прекращении подачи воды или тепла.

После того как было проведено рейтингование, власти пообещали, что все УК, набравшие меньше трех звезд, будут постепенно выведены с рынка. Низшие оценки жителей получили управленцы из Пущино, Дзержинского, Жуковского, Воскресенского, Пушкинского, Щелковского, Серпуховского и Дмитровского районов, Орехово-Зуева и Богородского округа. В Дзержинском, например, одна из управляющих компаний вообще "заработала" лишь одну звезду. Ее деятельность была прекращена сразу. Еще две УК из числа "двоечников" были лишены лицензий позднее. Таким образом, в этом году область отказала от управления уже трем организациям.

А вот лучшие управленцы работают в Клину, Павловском Посаде, Бронницах, Долгопрудном и Шатуре. По словам министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина, в этих муниципалитетах более 50% жилого фонда находится в управлении компаний, которым жители ставят высшие оценки. "И очень вытягивает ситуацию объединение в городские округа", - утверждает Хромушин.

Кстати

Министерство ЖКХ Подмосковья начнет проводить для жителей области открытые уроки по теме жилищно-коммунального хозяйства. Вести их будут чиновники. Идея проекта в том, чтобы люди могли задавать вопросы тем, кто непосредственно занимается развитием отрасли на руководящих должностях.

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