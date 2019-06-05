Отказ в обслуживании ребятишек с ВИЧ обернулся "уголовкой"

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после отказа одной из местных турбаз принять на отдых ВИЧ-положительных детей. Как сообщает пресс-служба областного СК, дело расследуется по статье о нарушении равенства прав человека и гражданина. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, скандал разразился накануне. Стало известно, что руководство спортивной деревни «Новинки» отказало в размещении 50 детей с положительным ВИЧ-статусом. При этом отдых детей был заранее оплачен благотворительным фондом. При этом, напомним, руководством и персоналом турбазы двигал иррациональный, не объяснимый разумом страх перед болезнью, которая бытовым путем никак не может передаваться...

Как отметили в СК, деньги были внесены в кассу базы отдыха 30 мая. Благотворители заплатили 50 тыс. рублей за проживание на бае 7—9 июня 50-ти человек (30 детей и 20 взрослых), а также за предоставление помещений для проведения реабилитационных профилактических мероприятий. Однако 2 июня руководство базы сообщило благотворителям, что не будет принимать детей с ВИЧ, и вернуло аванс. Никаких законных оснований для такого отказа нет, подчеркнули в СК и добавили, что турбаза допустила дискриминацию прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства.

По инф. rosbalt.ru

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