Отец зарезал собственного сына-подростка. С головой мужик не дружил...

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына. Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, тело мальчика нашла его мама, когда сегодня утром вернулась после работы в свою квартиру в Домодедово. (Сложно представить, какую смесь ужаса и отчаяния испытала мама ребенка... не дай бог такое никому пережить. - прим. МГ.)

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Муж объяснил, что именно он убил сына. Женщина выбежала на улицу и вызвала полицию.

Прибывшие следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Мужчину из-за неадекватного поведения доставили в местный психоневрологический диспансер. Оперативники изучают все детали трагедии.

Что заставлять родителей детей идти на такое? Насколько нужно быть хладнокровными и жестокими, принимая решение лишить жизни ребенка? Можно, конечно, списать все на внешние обстоятельства - нехватку денег, проблемы с жилплощадью... Люди живут от зарплаты до зарплаты, вечно издерганные и замученные, и порой психика у некоторых не выдерживает... и случаев таких, увы, немало:



Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ