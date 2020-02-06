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Отец зарезал собственного сына-подростка. С головой мужик не дружил...
По инф. Российской газеты   
06 Февраля 2020 г.
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В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына. Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, тело мальчика нашла его мама, когда сегодня утром вернулась после работы в свою квартиру в Домодедово. (Сложно представить, какую смесь ужаса и отчаяния испытала мама ребенка... не дай бог такое никому пережить. - прим. МГ.)

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Муж объяснил, что именно он убил сына. Женщина выбежала на улицу и вызвала полицию.

Прибывшие следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Мужчину из-за неадекватного поведения доставили в местный психоневрологический диспансер. Оперативники изучают все детали трагедии.

Что заставлять родителей детей идти на такое? Насколько нужно быть хладнокровными и жестокими, принимая решение лишить жизни ребенка? Можно, конечно, списать все на внешние обстоятельства - нехватку денег, проблемы с жилплощадью... Люди живут от зарплаты до зарплаты, вечно издерганные и замученные, и порой психика у некоторых не выдерживает... и случаев таких, увы, немало:

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