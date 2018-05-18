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Отец потерял троих детей в пожаре, а теперь еще и осужден
По инф. rosbalt.ru   
18 Мая 2018 г.
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В Нижегородской области мужчина приговорен к двум годам четырем месяцам колонии-поселении по делу о пожаре, жертвами которого стали его дети.

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Установлено, что квартира в Кстовском районе, где подсудимый проживал с женой и сыновьями 2012, 2013 и 2017 годов рождения, загорелась в результате его бездействия.

Как информирует Следственный комитет, один из ребят достал из отцовских брюк зажигалку, чтобы поиграть, и случайно поджег белье у себя в кроватке. Отец, не попытавшийся хранить зажигалку в недоступном для детей месте, так оказался виновным в причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что родители, проснувшись и увидев пламя, выпрыгнули из окна второго этажа и спаслись.

По инф. rosbalt.ru

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