ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья «ему должна»
По инф. argumenti.ru   
26 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Томас Маркл, отец супруги принца Гарри Меган Маркл признался, какие у него отношения с дочерью. «В итоге все они мне должны: королевская семья должна, Гарри должен и Меган должна», - уверен мужчина.

Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья «ему должна»


Томас не общается со своей знаменитой дочерью вот уже два года. 75-летний мужчина признался, что изначально после ссоры с Меган рассчитывал, что это временное недопонимание, однако они так и не помирились.

Томас рассказал журналистам, что у него проблемы со здоровьем, а все деньги он тратит на лечение. По его словам, взрослая дочь и её новая семья обязаны его содержать.

- В итоге все они мне должны: королевская семья должна, Гарри должен и Меган должна. Я обязан быть вознагражденным за то, что пережил. Дочь обещала, что будет заботиться обо мне, когда я стану старым. Я уже достиг преклонного возраста — пора присматривать за папой, - считает отец Меган.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 