Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья «ему должна»

Томас Маркл, отец супруги принца Гарри Меган Маркл признался, какие у него отношения с дочерью. «В итоге все они мне должны: королевская семья должна, Гарри должен и Меган должна», - уверен мужчина.

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Томас не общается со своей знаменитой дочерью вот уже два года. 75-летний мужчина признался, что изначально после ссоры с Меган рассчитывал, что это временное недопонимание, однако они так и не помирились.



Томас рассказал журналистам, что у него проблемы со здоровьем, а все деньги он тратит на лечение. По его словам, взрослая дочь и её новая семья обязаны его содержать.



- В итоге все они мне должны: королевская семья должна, Гарри должен и Меган должна. Я обязан быть вознагражденным за то, что пережил. Дочь обещала, что будет заботиться обо мне, когда я стану старым. Я уже достиг преклонного возраста — пора присматривать за папой, - считает отец Меган.

По инф. argumenti.ru

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